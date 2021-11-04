الأزمة مع السعودية قد تشتدّ بعد تعثّر المساعي

توقعت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "تشتدّ حدة الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعد تعثّر المساعي لايجاد حل لها بين كبار المسؤولين ولا سيما منهم، الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي".وكشفت ان "لقاء الرئيسين عون وميقاتي بعد عودة الاخير من ترؤس وفد لبنان الى مؤتمر غلاسكو للمناخ في بريطانيا، واطلاعه على نتائج لقاءاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن وامير قطر، لم يتوصل الى تفاهم حول صيغة حل للازمة".