عون مهتمّ بمعالجة الأزمة مع دول الخليج

أكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ"اللواء" أن "ما يهم رئيس الجمهورية هو معالجة الازمة التي نشأت مع دول الخليج بما يساعد على الحد من المخاطر التي يمكن أن يواجهها لبنان".

وعلم أن الرئيس عون كان قد ناقش مع الرئيس ميقاتي خارطة الطريق التي طرحها رئيس مجلس الوزراء وعبّر عنها في كلمته والتحركات التي يقوم بها".