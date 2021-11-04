لبنان

تنبيه لبناني للاستخبارات الفلسطينية بالسفارة

Lebanon 24
04-11-2021 | 23:50
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لفتت جهات أمنية رسمية مسؤولي الاستخبارات الفلسطينية العاملين في سفارة فلسطين في لبنان، والذين يتبعون لمدير الاستخبارات في رام الله ماجد فرج، بضرورة التقيد بالضوابط العامة لوجودهم كحاملي صفة ديبلوماسية، وعدم القيام بأي نشاط يدفع الحكومة اللبنانية إلى المطالبة بمغادرتهم لبنان كما حصل مع غيرهم. وعُزي ذلك إلى رصد اتصالات ولقاءات يجريها مسؤول فلسطيني بارز في السفارة، يمثل جهاز الاستخبارات، مع شخصيات وجماعات في مخيمات لبنان وخارجها، بما يتجاوز مهمته في حماية المصالح الفلسطينية.
(الاخبار)
 
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