لبنان

مخاطر امنية؟

Lebanon 24
04-11-2021 | 23:54
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ذكرت "الديار" ان الملف الامني كان على «طاولة» البحث خلال الايام القليلة الماضية بعيداً عن الاضواء بين عدد من قادة الاجهزة الامنية، حيث برزت تقديرات مقلقة حيال الاوضاع الامنية في البلاد، ووصف احد الحاضرين «الصورة» بالقاتمة بعدما انتهت سلسلة من الاحداث الخطيرة دون معالجة جدية في السياسة والامن، ما يرفع مستوى مخاطر حصول انفلات امني واسع، خصوصا في مناطق الاطراف على خلفيات متعددة، وهذه المخاطر سوف تزداد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ظل تضارب المصالح بين قوى تريد «خربطة» الاجواء لتطيير هذا الاستحقاق.
 
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