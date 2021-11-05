لبنان

تجنّب الأزمة

Lebanon 24
05-11-2021 | 00:05
A-
A+
Doc-P-882759-637716893407767542.jpg
Doc-P-882759-637716893407767542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ أنّ مرجعاً نيابياً يتجنب واعضاء كتلته الدخول على خط الأزمة مع الخليج من خلال المواقف الإعلامية، لحساسية الوضع وخصوصيتهم الطائفية.
(النهار)
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: فيما كنا في صدد استكمال البحث في سبل عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد تعرضت الحكومة لامتحان جديد هو الاصعب بفعل مواقف شخصية اطلقها وزير الاعلام قبل توليه الوزارة
lebanon 24
05/11/2021 11:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقف فرنسية جديدة لدعم لبنان وميقاتي لم يتحدث عن استقالة
lebanon 24
05/11/2021 11:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماعات ولقاءات مكثفة لمعالجة الازمة مع السعودية ومواقف متقدمة لميقاتي
lebanon 24
05/11/2021 11:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اكرر دعوة وزير الاعلام الى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية
lebanon 24
05/11/2021 11:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقف

اعلام

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:14 | 2021-11-05
04:42 | 2021-11-05
05:00 | 2021-11-05
05:00 | 2021-11-05
04:56 | 2021-11-05
04:47 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website