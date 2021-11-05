عبر الشرق الأوسط

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Lebanon 24
05-11-2021 | 00:09
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يُنقل عن مواكبين لمغادرة السفراء والديبلوماسيين الخليجيين، أنّها جرت عبر رحلات لطيران الشرق الأوسط.
(النهار)
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