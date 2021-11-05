لبنان

إرجاء الانتخابات

Lebanon 24
05-11-2021 | 00:12
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عُلم أن حزباً أرجأ انتخاب مجلس قيادة جديد الى العام المقبل لمقتضيات الظروف السياسية والاقتصادية والانتخابية.
(النهار)
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