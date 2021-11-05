كريستال سلامة... لبنانية غلبت المرض والحياة والتنمر!

كتبت ريم حرب في نداء الوطن:

معارك وجبهاتكريستال سلامة ابنة الـ29 عاماً، من فاريا، هي كبيرة عائلة مؤلّفة من ثلاث فتيات. ولدت وسط تعجّب الأطباء حين رأوا نخاعها الشوكي خارج ظهرها المفتوح. أمضت طفولتها بين غرف العمليات، تتنقّل من مستشفى الى آخر، من زيارة طبيب الى لقاء متخصّص. هي شابة وضعها الله في المكان المناسب، بين ذراعي وقلب والدة أقلّ ما يقال عنها إنها "جبارة بأس"، فربّتها على الثقة بالنفس وحبّ الذات والإيمان بأنّ "في ضعفنا تكمن قوة الله".تتحدّث كريستال بثقة عن حالتها وتقول: "تعلّمتُ منذ صغري أن أواجه التنمّر. كنتُ أبكي أمام نظرات الناس وأصابعهم التي تدلّ على رجلي. لكن مع الوقت لم أعد أتأثر وصرت أقول... عإجري".درب الآلامكبرت الفتاة الموهوبة التي عشقت الكاميرا والتمثيل منذ صغرها شاركت في مسرحيات المدرسة وهي قاعدة على كرسيّها الملوّن، وكبرت معها الأحلام والآمال. لكن الأوجاع أبت إلا أن ترافق مسيرتها، فكلّما اطفأت شمعة عيد ميلادها، أضاءت شمعة ألم جديد.فقد أصيبت بقصور في الكلى في عمر الـ19 عاماً. وبعد مسيرة طويلة من العلاج واتباع نظام غذائي محدّد، بدأت برحلة غسيل الكلى في عمر الـ24 عاماً، حيث تتلقى علاجها ثلاثة أيام في الأسبوع.إضافة الى إصابتها بفيروس psoriasis أي الصدفية، وهو مرض جلدي أثّر على الدورة الحياتية لخلايا الجلد، وأفقدها شعرها الكثيف الجميل، وكادت أن تصل الى الموت المحتّم لولا تدخّل القديسة رفقا التي شفتها.آه عندك أصحاب؟حين نسأل كريستال عمّا وراء إبتسامتها وشخصيتها القوية، تستذكر كلّ النظرات الجارحة، كلّ الكلمات والعبارات التي يصعب محوها، كلّ الأسئلة الغريبة التي تعرّضت لها مثل "آه عندك أصحاب؟".تستذكر الشباب الذين أعجبوا بها من خلال صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثمّ "هربوا" حين علموا بوضعها. تستذكر الدموع التي ذرفتها مع كلّ خيبة أمل بإنتهاء قصة حب حلمت بها، وتقول: "في إحدى المرات قال لي أحدهم أنه لا يخرج مع شابة تعرج. بكيتُ كثيراً وسألت:" لم أنا؟ لم لا ينظرون الى شخصيتي؟ لماذا يكتفون برجلي؟ يا للسخافة".أكثر ما يعتصر قلب كريستال ويدمِع عينيها ويغيّر نبرة صوتها، هو حديثها عن المهنة التي تعشق: التمثيل! وعن ألمها وخيبتها لعدم حصولها على فرص عمل بسبب قصر رجلها. درَست كثيراً، وقدَّمت مسرحية بمفردها لأربعة أيام متتالية من دون جهازها. كتَبت عدداً من المسرحيات ومقاطع الفيديو، ثمّ صوّرتها ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. بذلت جهداً كبيراً للجمع بين الشغف والموهبة والعلم، كي تكون ممثّلة كاملة... الا أنّ المخرجين والمنتجين كانوا يطلبونها لإجراء تجربة أداء لمسلسل أو فيلم معيّن، وحين تدخل الى الصالة يتفاجؤون بالرجل القصيرة، وبأنها بنظرهم "غير كاملة". فيحاولون التملّص من العمل معها بعبارة "نعاود الاتصال بك". تضحك كريستال وتقول: "وأكيد ما حدا رجع إتّصل".من الألم الى الأمل...كريستال التي سئمت من المستشفيات ومن الأوجاع النفسية والجسدية، والتي عادت الى الحياة مرات عدة بعد ملامستها الموت، سمعت من والدتها عبارة "إذا ربّنا رجّعك على الحياة كل هالمرات، يعني أكيد بدو شي منك. يعني عندك رسالة، وإنتي لازم تعرفي شو هيي".ضحكت في البداية ولم تعِر كلام والدتها ما يستحقه من تفكير، لكنها لاحظت في ما بعد أنّها تحرّرت من فكرة إخفاء وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت تكتب بأسلوب معبّر ومشجّع للآخرين. إضافة الى أنها في كل مرة كانت تطل على متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مباشرة من جلسة غسيل الكلى، كانت تنهال عليها التعليقات والرسائل التي تشكرها على إيجابيتها وعلى حبها للحياة وقوّتها في تحدي المشقات. كما تفاجأت بالكثيرين الذين كانت تظنّ أنّ حياتهم مليئة بالسعادة والفرح، وتبيّن أنّهم تعساء وقد أخذوا منها القوة.مع والدتهافعلمت ان الله إختارها لهذه المهمّة! وتأكدت من رسالتها، فخلعت عنها ثوب إخفاء واقعها، وجهرت بوضعها، فتحولت حياتها من ألم الى أمل للجميع. وأصبحت محطّ أنظار الإعلام المحلي والعالمي، وباتت ضيفة مميزة عبر الشاشات لتعطي من وجعها قوة، ومن معاناتها شهادة ملهمة.إستطاعت كريستال تخطي كل تنمّر وكل رفض، ونجحت في تحويل نظرات وعبارات المجتمع الجارحة الى نظرات وتعليقات إيجابية، وصلت أحياناً الى "نيالك"، "بدي رضاكي"، وهي اليوم لا تطلب الشفاء من الله، بل ان يعطيها القوة لتستمر في رسالتها.كما يعانون من أرباب عمل يهمّشونهم بسبب وضعهم ويقدمون في المقابل فرص العمل على طبق من فضة لمن تمتلك "مواصفات خاصة".