26
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ميقاتي يُطمئِن الخارج وينتقد الداخل
Lebanon 24
05-11-2021
|
00:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرج أمس عن صمته موجّهاً رسائل في كل الاتجاهات، فحّمل الجميع المسؤولية والتبعات حول مستقبل الحكومة وكذلك حول مستقبل العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي التي لطالما شكلت له شرياناً حيوياً، أقله على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وقالت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" ان ميقاتي عبّر بكلمته امس عما يمكن لمجلس الوزراء ان يعلنه في حال انعقاده للنظر في الازمة الناشئة مع السعودية، وذلك بقوله ان لبنان لا يوافق على ما قاله قرداحي ولا يمثله. وفي الوقت نفسه وجّهَ رسالة طمأنة واضحة للخارج وهي ان لبنان لم يتخلّ عن عروبته وعن تمسكه بعلاقته مع اشقائه العرب عموما ومع المملكة العربية السعودية خصوصاً. اما داخلياً فقد حدد رئيس الحكومة السقف لأي معالجات للقضايا العالقة التي تعوق انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما منها ازمة التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، حيث اكد ان لا تدخل في شؤون القضاء الذي هو صاحب الصلاحية في تنحية القاضي طارق البيطار من عدمها، وليس مجلس الوزراء. واكدت هذه المصادر ان الحلول ليست قريبة ولكن ما عبّر عنه رئيس الحكومة يفتح الباب امامها.
وقالت اوساط واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان ميقاتي أبلغ إلى بعض المراجع انه ليس في وارد الاستقالة حاليا على رغم خطورة الأزمة مع السعودية وبعض دول الخليج، وانه سيحاول التخفيف من وطأتها قدر الإمكان، إلا ان الأمر يتطلب من الجميع التعاون معه.
الى ذلك، عُلم ان هناك من نصحَ ميقاتي بالاعتكاف، اذا تعذرت استقالة قرداحي او إقالته، وذلك كخيار وسطي بين الاستقالة المحظورة بسبب محاذيرها وبين الاستمرارية في موقعه كرئيس للحكومة.
لكن اوساط رئيس الحكومة اكدت لـ"الجمهورية" انه ليس في وارد الاستقالة وانه يراهن على تعاون الجميع في لحظة ما معه بما يؤمن الحلول والانفراجات المطلوبة، ولذلك فإن توجيهاته متواصلة لجميع الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزرارات والادارات لإنجاز الملفات الاصلاحية لتكون جاهزة للإقرار في اول الجلسات التي سيعقدها مجلس الوزراء فور عودته الى الانعقاد.
تابع
الأكثر قراءة
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
Lebanon 24
لبنان قد ينتعش بخطوة.. هكذا تستعيدُ الليرة مجدها أمام الدولار
06:00 | 2021-11-04
04/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
Lebanon 24
للمرة الثانية فيصل كرامي يدخل القفص الذهبي...تعرفوا إلى زوجته (صور)
12:34 | 2021-11-04
04/11/2021 12:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ما هو سعر صرف الدولار مساءً في السوق الموازية؟
14:42 | 2021-11-04
04/11/2021 02:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
Lebanon 24
أسعار خيالية للمحروقات!
00:13 | 2021-11-05
05/11/2021 12:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: هذا سعر فنجان القهوة بعد ارتفاع أسعار البنّ والسكر والغاز
08:13 | 2021-11-04
04/11/2021 08:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:14 | 2021-11-05
منسقة الأمم المتحدة لشؤون لبنان زارت ميقاتي: أبدينا كل الدعم لعمل الحكومة
04:42 | 2021-11-05
ترقّب وحذر في خلدة.. هذا ما سيحدث اليوم هناك
05:00 | 2021-11-05
بيان هام "للامن العام"... ماذا جاء فيه؟
05:00 | 2021-11-05
اسباب كثيرة تدفع المستقبل للمشاركة بالانتخابات
04:56 | 2021-11-05
إطلالة لـ "نصرالله" الخميس المقبل
04:47 | 2021-11-05
كيف سيكون طقس الـ"weekend"؟
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
05/11/2021 11:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
05/11/2021 11:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
05/11/2021 11:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact