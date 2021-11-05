نحاس: موقف ميقاتي واضح

اعتبر النائب نقولا نحاس، في حديث اذاعي، أن موقف الرئيس نجيب ميقاتي واضح بموضوع الوزير جورج قرداحي عندما دعاه إلى تحكيم ضميره في السراي أمس على العلن.

ذكر أن الأهم اليوم مشاريع الإنقاذ التي يجب العمل عليها بأسرع وقت ممكن ولا سيما الكهرباء ومفاوضات صندوق النقد والبرامج الإنقاذية وهناك أمور وعد الرئيس ميقاتي بالعمل بها وهذا يتطلب العمل الدؤوب من الجميع.

ورأى همّ الرئيس ميقاتي تخفيف الأزمة على الناس وللأسف في هذه المرحلة هناك تعقيدات سياسية ولكن هناك عمل كبير يجب أن يحصل من ولا قيمة للخلافات السياسية أمام وجع الناس.