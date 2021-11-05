لبنان

اعتراضات داخل التيار : "الانتخابات معلّبة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-11-2021 | 02:45
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بعد التعميم الذي صدر عن "التيار الوطني الحر" والمتعلق بالانتخابات الداخلية والذي اعطى مهلة ثلاثة ايام لتقديم الطلبات من قبل الراغبين بالترشح، حصلت اعتراضات كبيرة داخل "التيار" على اعتبار ان مثل هذا التعميم يعني ان الانتخابات الداخلية معلبة.
واكدت مصادر مطلعة "ان الامتعاض كبير داخل بعض الاوساط القيادية على اعتبار ان الانتخابات الداخلية لن يكون لها اي  دور في اختيار المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة".
واشارت المصادر  الى" ان قسما  كبيرا من الطامحين للترشح لن يكون لديه فرصة بل ستبقى الفرص الاساسية للنواب الحاليين وللمحظيين من القياديين المقربين من رئيس التيار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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