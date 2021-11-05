لبنان

قيادي بارز يحذر: لقد عادوا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-11-2021 | 03:15
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أعرب قيادي بارز امام عدد من مناصريه عن خشيته من عودة تنظيم ⁧‫"داعش"‬⁩ الارهابي للتحرك في مختلف المناطق  اللبنانية، خصوصا بعد  توقيف شخص كان يريد تفجير مراكز  في عكار.
وقال: "إن الجو العام يساعد على عودة المنظمات الارهابية الى العمل خصوصا مع تزايد الفقر وارتفاع سعر صرف الدولار" .
‏واشار الى انه" اعطى تعليماته بالتنبه وتبليغه عند الشك في اي حدث او اي حركة غريبة في منطقته".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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