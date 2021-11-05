قيادي بارز يحذر: لقد عادوا

أعرب قيادي بارز امام عدد من مناصريه عن خشيته من عودة تنظيم ⁧‫"داعش"‬⁩ الارهابي للتحرك في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصا بعد توقيف شخص كان يريد تفجير مراكز في عكار.وقال: "إن الجو العام يساعد على عودة المنظمات الارهابية الى العمل خصوصا مع تزايد الفقر وارتفاع سعر صرف الدولار" .‏واشار الى انه" اعطى تعليماته بالتنبه وتبليغه عند الشك في اي حدث او اي حركة غريبة في منطقته".