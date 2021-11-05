اقفال لعشرة ايام

بعد التأكد من اصابة عدد من التلامذة في القسم الابتدائي بفيروس كورونا، قامت ثانوية السيدة للراهبات المخلّصيات في بلدة عبرا شرق صيدا ، والمعروفة ب"مدرسة راهبات عبرا" باقفال القسم الابتدائي بأكمله لعشرة ايام بهدف تعقيم الصفوف والحؤول دون تفشي الوباء في المدرسة.