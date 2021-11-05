احتكار البطاقات الخلوية

امتنع عدد من محال بيع الهواتف الخلوية عن بيع "بطاقات التشريج " المدفوعة مسبقا وكل ما يتعلق بالانترنت بعد الحديث عن اتخاذ قرار برفع سعر البطاقات من سعر صرف ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد الى سعر ٣٩٠٠ ليرة.