لبنان

احتكار البطاقات الخلوية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-11-2021 | 04:15
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امتنع  عدد من محال بيع الهواتف الخلوية عن بيع "بطاقات التشريج " المدفوعة مسبقا وكل ما يتعلق بالانترنت بعد الحديث عن اتخاذ قرار برفع سعر البطاقات من سعر صرف ١٥٠٠  ليرة للدولار الواحد الى سعر ٣٩٠٠ ليرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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