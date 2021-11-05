ابو الحسن: الخيار العربي لا يجب أن يسقط على الإطلاق

أشار أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى أنّ "الخيار العربي لا يجب أن يسقط على الإطلاق وعلى كل الفرقاء اللبنانيين الإصغاء الى صوت العقل والمسؤول الذي أطلقه أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتسوية هذا الأمر لأننا عدنا مجدداً إلى نقطة التقاطع التي لا يقوى لبنان على تحملها".واعتبر أبو الحسن، في حديث اذاعي، أن "إستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي هي المدخل لتصحيح مسار العلاقة مع المملكة والإخوان العرب وهذا يحتاج الى حوار ونقاش والعودة الى الأصول الدبلوماسية".أما عن الحقيقة في انفجار المرفأ، فرأى أنها بخطر، وقال: "لن نصل الى الحقيقة في لبنان بظل هذا النظام الطائفي الذي يشكّل حماية لكل الأطراف وكان مطلبنا منذ الأساس أن نذهب الى لجنة تحقيق دولية لكن تعطّل هذا الموضوع داخلياً وخارجياً".