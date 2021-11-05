العماد عون في البنتاغون.. وهذا ما تم تأكيده

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في البنتاغون مساعدة وزير الدفاع للشؤون السياسية Dr Mara Karlin، التي أكدت دعم بلادها الثابت للجيش، لأنها الشريك الأمني الأساسي له. كما أشادت بأداء الجيش الذي يحظى باحترام واسع، وبدوره في الاستقرار الداخلي، مشددة على مواصلة دعمه والتعاون معه.