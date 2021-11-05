"المُستقبل" والانتخابات.. هذا ما تم إبلاغه للمناصرين

وسط حديث عن توجهات لدى تيار "المستقبل" بعدم خوض الانتخابات النيابية القادمة، وفي ظلّ المعلومات عن عدم جهوزية كوادر التيّار للتحضير للأعمال الانتخابيّة، كشفت مصادر متابعة أنّ العديد من منسقي المناطق في التيار أبلغوا المقرّبين منهم والعديد من المناصرين خلال الأيام القليلة الماضية، بأنّ "المستقبل" سيُطلق الماكينة الانتخابيّة الخاصة به في وقتٍ قريب، نافين ما يُشاع عن انكفاء التيار وعدم مشاركته في الاستحقاق النيابي.