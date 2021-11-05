لبنان

4 مروجين للمخدرات بقبضة "الأمن"

Lebanon 24
05-11-2021 | 03:36
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجة عمليات رصد ومتابعة مكثّفة لعصابات ترويج المخدّرات، تمكّن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخي 1 و 2-11-2021، من توقيف /4/ مروّجين، في منطقتي الضّمّ والفرز، الزاهرية وشارع المطران، وهم كل من:

ع. خ. (من مواليد عام 1992، سوري)
ر. ح. (من مواليد عام 1996، سوري)
ج. م. (من مواليد عام 1998، لبناني)
م. س. (من مواليد عام 2001، لبناني)
ضُبط بحوزتهم /1،3/ كلغ. من مادّة حشيشة الكيف.

     التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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