لبنان

لليوم الثالث على التوالي... عمال وموظفو بلدية طرابلس مستمرون في اضرابهم

Lebanon 24
05-11-2021 | 03:46
A-
A+
Doc-P-882840-637717027175265850.jpeg
Doc-P-882840-637717027175265850.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال عمال  وموظفو بلدية طرابلس مستمرون في اضرابهم لليوم الثالث على التوالي حيث نفذوا وقفه احتجاجيه امام مبنى البلدية في طرابلس عمدوا خلالها الى اقفال الابواب والتوقف عن العمل.
وقد شارك المعتصمون اضرابهم نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي ونقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال.
 
وساد جو من الحزن والغضب بعد وفاة زوجة احد العمال في البلدية موعزين السبب لعدم التوقيع على المساعدة المرضيه للامراض المستعصيه  النقيب شادي ومن امام بلدية طرابلس طالب باعطاء الحقوق للعمال والذبن يرزحون تحت نير الحاله المعيشية المترديه مؤكدا على استمرار التحرك حتى تحقيق المطالب.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:14 | 2021-11-05
04:42 | 2021-11-05
05:06 | 2021-11-05
05:00 | 2021-11-05
05:00 | 2021-11-05
04:56 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website