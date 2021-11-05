لليوم الثالث على التوالي... عمال وموظفو بلدية طرابلس مستمرون في اضرابهم

لا يزال عمال وموظفو بلدية طرابلس مستمرون في اضرابهم لليوم الثالث على التوالي حيث نفذوا وقفه احتجاجيه امام مبنى البلدية في طرابلس عمدوا خلالها الى اقفال الابواب والتوقف عن العمل.

وقد شارك المعتصمون اضرابهم نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي ونقيب عمال بلدية طرابلس عمر دلال.

وساد جو من الحزن والغضب بعد وفاة زوجة احد العمال في البلدية موعزين السبب لعدم التوقيع على المساعدة المرضيه للامراض المستعصيه النقيب شادي ومن امام بلدية طرابلس طالب باعطاء الحقوق للعمال والذبن يرزحون تحت نير الحاله المعيشية المترديه مؤكدا على استمرار التحرك حتى تحقيق المطالب.