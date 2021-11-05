لبنان

هل طُرح ملف إقالة قرداحي على طاولة تكتل "لبنان القوي"؟

Lebanon 24
05-11-2021 | 04:00
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أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في حديث عبر إذاعة صوت لبنان "100.3-100.5" أنه أصبح واضحاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطلب جاهداً إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ولكن "لا حياة لمن تنادي".
 
وعن عقد جلسة للحكومة للبحث في إقالة قرداحي، أكد عون أن "هذا الموضوع لم يُطرح بعد في اجتماعات التكتل".
 
وحول كفّ يد القاضي طارق البيطار عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، قال عضو تكتل "لبنان القوي" أنّ "رئيس الجمهورية  ميشال عون متمسك بالأمور الدستورية والقانونية وعدم الدّوس على الحقيقة"، وأضاف: "إذا أتت الإستقالة طوعاً من البيطار فهذا موقفه". 
 
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