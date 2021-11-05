لبنان

فرونتسكا في زحلة... وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
05-11-2021 | 04:24
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زارت وكيلة الأمين العام للامم المتحدة المنسقة الخاصة للملف اللبناني يوانا فرونتسكا بلدية زحلة - معلقة وتعنايل، والتقت رئيس البلدية أسعد زغيب، معربة له عن "التقدير الكبير لمشاركة زحلة في تحمل عبء النزوح السوري الى لبنان، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، مستمعة الى التحديات التي تواجه اللبنانيين والزحليين خصوصاً في تحمل هذا العبء".
وشرح زغيب لفرونتسكا في بيان "ما يتكبده اللبنانيون من منافسة غير عادلة من النازحين المسجلين لدى الأمم المتحدة، والذين يتلقون مساعدات غذائية وعائلية، ويمارسون مهن تدر عليهم مداخيل إضافية، ما يجعل قدرتهم على الصمود أقوى من قدرة اللبنانيين".
وشدد زغيب على أن "هذه المساعدات أساسية، ولكن يجب أن تشمل أيضاً اللبنانيين خصوصاً أن جزءاً كبيراً منهم بات يعيش في ظروف قاسية ويجب أن تكون لهم مداخيل عادلة تسمح لهم بالصمود في بلدهم".

وقد أبدت فرونتسكا اهتماماً بالتعرف الى مطمر زحلة الصحي، الذي لا يزال الوحيد الشغال بشكل منتظم في لبنان، على الرغم من كل التحديات المالية التي تواجه عملية إدارته في ظل انهيار سعر الليرة، واطلعت على تفاصيل عمليتي الفرز والطمر، وأبدت تقديرها للجهد المبذول فيه، بالإضافة الى الجهد المتواصل في محطة تكرير مياه الصرف الصحي التي أبدت اهتماماً بالتعرف الى طريق إدارتها أيضاً.
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