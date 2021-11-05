خبيرٌ مالي يكشف سيناريو سعر الدولار في لبنان.. هذا ما قاله

حذر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيراً إلى أنّ "القطاعات الانتاجية التي كانت تشكل حتى اليوم مدخلاً للفريش دولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، توقع مارديني مزيداً من الضغط خصوصاً على سعر صرف الدولار وإرتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.