لبنان

خبيرٌ مالي يكشف سيناريو سعر الدولار في لبنان.. هذا ما قاله

Lebanon 24
05-11-2021 | 04:46
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حذر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيراً إلى أنّ "القطاعات الانتاجية التي كانت تشكل حتى اليوم مدخلاً للفريش دولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان". 
 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، توقع مارديني مزيداً من الضغط خصوصاً على سعر صرف الدولار وإرتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.
 
ومع هذا، فقد شدد مارديني على ضرورة الاتجاه نحو نظام مالي جديد يقوم على أساس "مجلس النقد"، باعتبار أن هذا المجلس المتمثل بإجراءات صارمة، يمكنه ضبط سعر الدولار وإعادة إنعاش الليرة.
 
 
 

لبنان

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