لبنان

كيف سيكون طقس الـ"weekend"؟

Lebanon 24
05-11-2021 | 04:47
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يؤثر على لبنان طقس مستقر اليوم ويستمر لأيام عدّة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين 19 و 26 درجة بقاعا بين 12 و 23 درجة وعلى الـ 1000م بين 13 و21 درجة
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: غربية ضعيف 20 -30 كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا 60 - 70٪؜
٥- الضغط الجوي1019 hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 26 درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس مستقر ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ساحلا بين20 و 29 درجة، من 11 الى 25 درجة بقاعا ومن 14 الى 24 درجة على الـ1000 متر والجو قليل السحب الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الاحد: الطقس مستقر و درجات الحرارة ترتفع قليلاً ساحلا بين 20 و 29 درجة، من 10 الى 27 درجة بقاعا ومن 15 الى 25 درجة على الـ1000متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة 20-30 كم/س.
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