لبنان

إطلالة لـ "نصرالله" الخميس المقبل

Lebanon 24
05-11-2021 | 04:56
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم شهيد حزب الله يوم الخميس المقبل عند الثالثة عصراً.
 
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