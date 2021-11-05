بيان هام "للامن العام"... ماذا جاء فيه؟

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، "عن إستقبال طلبات تنظيم، أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقرات الأمن العام اعتباراً من تاريخ 1/12/2021 ولغاية تاريخ 31/01/2022".ووفق البيان، "تُقدم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل قصر العدل".ولمزيد من المعلومات وللإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت: general-security.gov.lb