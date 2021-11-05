أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لتلفزيون لبنان توفيق طرابُلسي مذكرة إدارية عين بموجبها الزميلة ندى صليبا شويري مساعداً للمدير العام في تلفزيون لبنان.

وبحسب مذكرة التعيين المرفقة، تشمل مهمات صليبا التي كانت تتولى منصب نائب مدير الأخبار، مساعدة رئيس مجلس الإدارة المدير العام في البرامج والأخبار والإدارة وكل ما يكلفها به المدير العام .

والزميلة صليبا هي زوجة الإعلامي والمنتج التلفزيوني المعروف زياد شويري.

يُشار إلى أنّ طرابلسي عيّن الشهر الماضي الزميلة دينا رمضان مديراً للأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان.