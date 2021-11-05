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لبنان
عربيد يستضيف ميقاتي في لقاء تشاوري وتشاركي مع ممثلي قوى الإنتاج
Lebanon 24
05-11-2021
|
05:23
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يستضيف المجلس الاقتصادي الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين في 8 تشرين الثاني، في لقاء تشاوري وتشاركي مع ممثلي قوى الإنتاج لمناقشة موضوع "الواقع الاقتصادي، الاجتماعي والمعيشي والأزمات الحالية"، يتخلّله كلمتان للرئيس ميقاتي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد.
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