عربيد يستضيف ميقاتي في لقاء تشاوري وتشاركي مع ممثلي قوى الإنتاج

يستضيف المجلس الاقتصادي الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين في 8 تشرين الثاني، في لقاء تشاوري وتشاركي مع ممثلي قوى الإنتاج لمناقشة موضوع "الواقع الاقتصادي، الاجتماعي والمعيشي والأزمات الحالية"، يتخلّله كلمتان للرئيس ميقاتي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد.