مارون شماس رئيساً لتجمع الشركات المستوردة للنفط

انتخبت الجمعية العمومية لتجمع الشركات المستوردة للنفط هيئة ادارية جديدة وجاءت النتيجة كالآتي: مارون شماس رئيساً، كارول طايع نقاش نائبة للرئيس، وليد الحجة أميناً للسر، أحمد سليم رمضان أمينا للصندوق، ياسمين باسيل، بشير بساتني وقيصر رزق الله مستشارين.وشكر الرئيس السابق جورج فياض للأعضاء ثقتهم لمدة ثلاثة أعوام، متمنياً التوفيق للهيئة الادارية المنتخبة.