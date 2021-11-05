لبنان

مارون شماس رئيساً لتجمع الشركات المستوردة للنفط

Lebanon 24
05-11-2021 | 05:32
A-
A+
Doc-P-882868-637717089369601469.jpg
Doc-P-882868-637717089369601469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتخبت الجمعية العمومية لتجمع الشركات المستوردة للنفط هيئة ادارية جديدة وجاءت النتيجة كالآتي: مارون شماس رئيساً، كارول طايع نقاش نائبة للرئيس، وليد الحجة أميناً للسر، أحمد سليم رمضان أمينا للصندوق، ياسمين باسيل، بشير بساتني وقيصر رزق الله مستشارين.

وشكر الرئيس السابق جورج فياض للأعضاء ثقتهم لمدة ثلاثة أعوام، متمنياً التوفيق للهيئة الادارية المنتخبة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2021-11-05
05:57 | 2021-11-05
09:40 | 2021-11-05
09:30 | 2021-11-05
09:17 | 2021-11-05
09:01 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website