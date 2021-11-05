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لبنان
احتكاك كهربائي يُشعل حريقاً في جزين
Lebanon 24
05-11-2021
|
05:33
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وقع قبل قليل احتكاكٌ كهربائي أدى إلى اشعال النيران في حي السد بمدينة جزين، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
وعلى الأثر، تدخلت فرق الدفاع المدني وشرطة البلدية، وعملت على إطفاء الحريق.
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