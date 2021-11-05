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لبنان
خطّار تفقد مراكز للدفاع المدني: السلامة العامة أولوياتنا
Lebanon 24
05-11-2021
|
05:39
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تفقد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار مراكز الدفاع المدني في عدد من المناطق (برج حمود، انطلياس، بسابا، كفرشيما، الحدت، بيروت الاقليمي، المتن الجنوبي الساحلي الإقليمي) تأكيداً على استكمال هذا الملف إلى حين بلوغه الخواتيم المنتظرة وتنويها بما يبذله العناصر، من موظفين ومتطوعين، من جهود جبارة للتمكن من تلبية نداء الواحب الإنساني والوطني على أكمل وجه من دون أي تقصير، وذلك تماهياً مع المبادرة التي أطلقها وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لجهة تذليل العقبات أمام ملف تثبيت المتطوعين والعمل على استكمال هذا الملف لنيلهم حقوقهم.
وجال العميد خطار على رأس وفد من المديرية العامة للدفاع المدني في المراكز واطلع على أوضاع العناصر وحاجاتهم وأشاد بتضحياتهم التي أثنى عليها كافة المرجعيات الرسمية والهيئات الدولية وأفراد المجتمع إزاء السيطرة على النيران في منشآت النفط في الزهراني والحؤول دون وقوع كارثة كبرى.
وتوجه المدير العام إلى العناصر بالقول: "إن الحفاظ على السلامة العامة هو من أولويات الدفاع المدني في المرحلة الراهنة نظراً لما يسبب ذلك من انعكاس ايجابي على المواطنين ويبعث على الشعور بالطمأنينة الأمر الذي يحتاج اليه المواطنون لا سيّما في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد".
وختم العميد خطار جولته داعياً العناصر إلى البقاء على الجهوزية التامة والاستعداد لمواجهة مختلف حالات الطوارئ.
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