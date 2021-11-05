عون التقى وهاب... وهذا ما تمّ بحثه

التقى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رئيس الجمهورية العما ميشال عون، وقال بعد اللقاء: "شددت على ضرورة معالجة فوضى المستشفيات والملف الصحي وتأمين زيادة التغذية الكهربائية بعد وقف الناس الإشتراكات ووضع خطة للنقل المشترك".