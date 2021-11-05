لبنان

عون التقى وهاب... وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
05-11-2021 | 05:53
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التقى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رئيس الجمهورية العما ميشال عون، وقال بعد اللقاء: "شددت على ضرورة معالجة فوضى المستشفيات والملف الصحي وتأمين زيادة التغذية الكهربائية بعد وقف الناس الإشتراكات ووضع خطة للنقل المشترك".
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وهاب

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