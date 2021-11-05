لودريان: استقرار لبنان أمر حاسم للمنطقة

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية بالنزاع المستجد بين الدول العربية ولبنان.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في تصريح نشره موقع الخارجية الفرنسية، جميع الأطراف، وكذلك المسؤولين اللبنانيين، إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان، مؤكدا أنه "أمر حاسم للمنطقة".ورأى أن "فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية". وقال: "يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات".وكانت السعودية وغيرها من الدول الخليجية قد طلبت من سفراء لبنان لديها مغادرة أراضيها، وسحبت سفرائها من لبنان على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن الحرب في اليمن.