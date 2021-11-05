لبنان

"لبنان أكبر من أن يسقط"... قبلان: لعبة التهديدات معيبة

Lebanon 24
05-11-2021 | 05:56
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اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة أن "هذا البلد أصبح مرتعاً للفساد والنهب الشامل، وهو يعاني من أخطر حصار خانق تقوده واشنطن، وللأسف يتشاركه بعض العرب، ورغم أننا مع القضايا العربية إلا أننا ضدها عندما تتحوّل قضايا عبرية، ولن نقبل أن يتحول لبنان فريسة ضعيفة لأي شهية ظالمة"، محذراً "من المسّ بالديمقراطية والتنوّع السياسي وكمّ الأفواه الا ما أحدث الفتن بين اللبنانيين، ويجب أن نتذكر أننا في لبنان ولسنا في سجن، ونحن أهل بلد ولسنا بيّاعي وطن، ومعادلة نهش الضعيف يجب أن تنتهي".

وأضاف :"كتأكيد للمؤكد، أقول: لبنان للبنانيين، ومن يمنعنا لقمة العيش لا نريده بيننا وذلك من باب الدفاع عن النفس المشروع، ولبنان أكبر من أن يسقط أو يندثر، ولعبة التهديدات معيبة وقد انتهت، والخيارات أمامنا كبيرة، ولبنان القوي لن يعود ضعيفاً رغم سكاكين واشنطن وخناجر إخوة يوسف، فبلد يوجد فيه مقاومة بهذا الحجم والقوة والأخلاقيات، هذا البلد لن يهزم ولن يذل، بل سيبقى بلداً قوياً، حتى في معادلات المنطقة إن شاء الله تعالى".
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