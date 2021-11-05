لبنان

توتر في مدينة صور.. إطلاق نار يطال صُوَر "شهداء حزب الله"

Lebanon 24
05-11-2021 | 06:09
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أقدم مجهولٌ على إطلاق النار على صور شهداء "حزب الله" عند مجمّع الإمام الخميني (جامع الوحدة ومستوصف الهيئة الصحية)، وذلك في محلة المساكن الشعبية شرق مدينة صور.
 
وأفادت مندوبة "لبنان24" عن تواجد كثيف لعناصر من "حزب الله" في المكان.
 
 
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