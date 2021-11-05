لبنان

بعد الاعتداء على أحراج البلدة... هذا ما اوضحته بلدية جبرايل

Lebanon 24
05-11-2021 | 06:02
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صدر عن بلدية "جبرايل" البيان التالي:
 
‎دأبت بعد الابواق على رمي التهم جزافاً والكلام عن تقصير من قبل البلدية في اتخاذ الاجراءات بحق الذين قاموا بالاعتداء على احراج البلدة وقطع الاشجار منها، لذلك يهم البلدية ان توضح الاتي : 
‎على اثر التعدي الحاصل وقطع الاشجار  اعلمت البلدية كافة الاجهزة الامنية بالامر كما تقدمت بشكوى لدى دائرة الاحراش في بلدة عين يعقوب وتم تنظيم محضر ضبط بتاريخ ١  / ١١/ ٢٠٢١.
  كما تقدم رئيس البلدية بشكوى لدى مخفر درك بينو رقم(٩١١/٣٠٢)لملاحقة الذين ارتكبو هذه الجريمة البيئية ويتابع الموضوع مع سائر الاجهزة الامنية توصلاً لمعرفة الفاعلين وسوقهم الى العدالة . 
‎من جهة اخرى تقوم البلدية بمراقبة بعض الاشخاص الذين يقومون بالتنقيب عن الاثار في البلدة تحت جنح الظلام وسوف تلاحقهم وتزود الاجهزة الامنية باسمائهم تمهيدا للتحقيق معهم وتوقيفهم وردعهم عن الاعتداء على ممتلكات الغير للبحث عن الاثار .
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