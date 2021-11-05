لبنان

هل أصبحت بطاقات تشريج الهواتف الخلوية على سعر الـ3900 ليرة؟

Lebanon 24
05-11-2021 | 06:06
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أعلن وزير الاتصالات جوني القرم لإذاعة "صوت لبنان" أن "الوزراة لم تصدر أي بيان بخصوص تسعير بطاقات التشريج على سعر الـ3900 ليرة لبنانية".
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لبنان

إقتصاد

جوني القرم

بطاقات تشريج

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