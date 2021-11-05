لبنان

في بعلبك... اطلاق نار على احد المحلات

Lebanon 24
05-11-2021 | 06:47
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على اطلاق النار على محلات حسن نصرالله  في حي الشيخ حبيب في مدينة بعلبك ولم تعرف الاسباب حتى الساعة.
 
 
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بعلبك

اطلاق نار

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