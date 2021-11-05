لبنان

رئاسة الجمهورية: قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً

Lebanon 24
05-11-2021 | 07:17
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أعلنت رئاسة الجمهورية أن "قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون إصداره، وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته".
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