رئاسة الجمهورية: قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً

أعلنت رئاسة الجمهورية أن "قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون إصداره، وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته".