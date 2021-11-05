لبنان

نقابة وعمال بلدية طرابلس يعلقون اضرابهم

Lebanon 24
05-11-2021 | 08:23
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صدر عن نقابة وعمال بلدية طرابلس البيان التالي: 
 
بداية نتوجه بالشكر لعمال بلدية طرابلس وموظفيها وجهاز الشرطة وجميع العاملين بالبلدية ونتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء بلدية طرابلس الذين بادروا بإتخاذ قرار المساعدة بقيمة ثلاث ملايين ليرة لبنانية
كما  نتوجه بالشكر  أيضا  لدولة الرئيس نجيب ميقاتي و لمعالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وللمقدم أيمن مشموشي وللرئيس بشارة الأسمر وللنقيب شادي السيد وكل النقباء والاخوة الذين ساعدوا في إنجاز هذه المعاملة وتصديقها بشكل سريع ليصار إلى تنفيذ القرار
والشكر الأكبر لنقيب العمال عمر دلال الذي وصل ليله بنهاره قول وفعل الرجل المناسب بالمكان المناسب للوصول إلى النتائج التي ترضي الجميع 

وهنا نحيطكم علما اننا وبمبادرة حسن نوايا سنعلق الإضراب وليس إلغاء نهائي وسنكمل بالمسير بباقي المطالب ضمن الأطر القانونية وسنتابع مع رئيس البلدية والمجلس البلدي ووزير الداخلية عملية سير باقي المطالب وعلى رأسها موضوع تسعيرات الطبابة والاستشفاء والتعويض العائلي والدرجات الإستثنائية وتعديل الرواتب والأجور وملف المياوميين ببلدية طرابلس

فكما كان المعنيين يتعاملون معنا بشفافية وحسن نية سنبادر نحن أيضا بتعليق هذا الإضراب ونعود من صباح غد السبت إلى أعمالنا لخدمة مدينة طرابلس وأهلها


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