الوضع متوتر في خلدة.. تحركات لعشائر العرب والطريق مقطوعة (فيديو)

قطع شبانٌ من أبناء عرب خلدة، ظهر اليوم الجمعة، الطريق عند الأوتوستراد الساحلي بين بيروت والجنوب في محلة خلدة.

ووفقاً لغرفة التحكم المروري، فقد جرى قطع طريق أنفاق المطار بالاتجاهين، كما قُطعت الطريق باتجاه الكوستابرافا - الأوزاعي.

ويأتي هذا التحرّك لعرب خلدة احتجاجاً على القرار الظني الذي صدر يوم أمس عن القاضي فادي صوان بشأن أحداث خلدة التي حصلت خلال شهر آب الماضي. وبناء للقرار الظني، فقد تقرّر عدم إخلاء سبيل أي من الموقوفين.

وشهد شارع العرب في خلدة، ظهر اليوم، تجمعاً حاشداً لأبناء المنطقة، في حين تحركت مجموعة من الشبان باتجاه الأوتوستراد الساحلي وأقدمت على قطعه وسط انتشار كثيف للجيش.

وكان "لبنان24" ذكر في تقرير له، صباح اليوم، أنّ حالة من الترقّب والحذر تسود أوساط أهالي منطقة خلدة والجوار، إذ قام عددٌ من أبناء عشائر العرب مساء أمس، باستحداث خيمةٍ جديدة عند طلعة الرمّال التي شهدت في أوقات سابقة اشتباكات مُسلحة عنيفة.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ هذه الخيمة المستحدثة تأتي على مقربة من سنتر شبلي الذي دارت في محيطه اشتباكات خلدة سابقاً.

وكان رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط استقبل، أمس، في كليمنصو وفداً من اللجنة المكلفة متابعة إشكال خلدة، ضمّ القاضي الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش، والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، ومسؤول جبل لبنان في التيار وليد سرحال، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، ووكيل داخلية الشويفات- خلدة في التقدمي مروان أبي فرج.