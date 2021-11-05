لبنان

عثمان تسلم من سفير تركيا 3000 حصة تموينية لمصلحة مديرية قوى الأمن

Lebanon 24
05-11-2021 | 09:17
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير التركي في لبنان علي بارش أولوسو، على رأس وفد من السفارة، في زيارة جرى في خلالها عرض سبل التعاون وتعزيز العلاقات. 

كذلك، قدم السفير التركي مساعدة عينية لمصلحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبارة عن 3000 حصة تموينية، لتوزيعها على عناصرها.

وقد شكر اللواء عثمان للدولة التركية من خلال سفيرها "هذه الالتفاتة الكريمة".
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