جريح في إنزلاق دراجة كهربائية في صيدا





أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنزلاق دراجة كهربائية في منطقة الدكرمان في صيدا ما ادى الى إصابة سائقها سامي هدروس في رأسه، وعلى الفور حضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد وعملوا على إسعافه ونقله إلى مستشفى الراعي.