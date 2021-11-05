لبنان

فرونتسكا من بكركي: عرضنا ما نقوم به على صعيد الحوار السياسي ودعم لبنان

Lebanon 24
05-11-2021 | 11:27
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي اعربت عن  اهمية اللقاءات مع "غبطة البطريرك والإستماع الى توجيهاته".
 
وقالت: "عرضنا النشاط الذي نقوم به في لبنان، ولا سيما على صعيد الحوار السياسي واللقاءات مع الأفرقاء وذلك بهدف الوقوف على حقيقة ما يجري من تطورات ودعم لبنان للانطلاق بالعملية الإصلاحية، وتشجيع عمل وجهود الحكومة في الوقت الراهن".
 
وتابعت: "حاليا انا اركز على هذه المهام لا سيما مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس الأمن للتشاور حول لبنان في 29 تشرين الثاني الحالي. واطلعت غبطته على برنامجنا في الداخل ايضا اذ اننا سنلتقي يوم الإثنين المقبل مع السفراء المعتمدين في لبنان في وزارة الداخلية للتحدث حول موضوع الإنتخابات النيابية المقبلة وكيفية دعم لبنان في هذا الإطار. وفي هذا الإطار سينظم لقاء بعنوان "منتدى الإنتخابات" وذلك للتركيز على التحضيرات استعدادا لإجراء الانتخابات النيابية المحددة في شهر آذار المقبل". 
 
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