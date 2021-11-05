لبنان

الجيش: حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين

Lebanon 24
05-11-2021 | 11:34
A-
A+
Doc-P-882990-637717306750466377.jpg
Doc-P-882990-637717306750466377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقام الجيش حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين تابعوا بنجاح دورة تمرس على الوقاية من أسلحة الدمار الشامل في الطبابة العسكرية.
مواضيع ذات صلة
الجيش أجرى مناورات تدريبية لاختتام تمرين SOFEX 2021 (صور وفيديو)
lebanon 24
05/11/2021 19:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الرسمي السوداني: الجيش يحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية
lebanon 24
05/11/2021 19:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين اجتازا الحدود من سوريا
lebanon 24
05/11/2021 19:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ندعو وحدات الجيش والشرطة والأمن في السودان للكف عن استخدام القوة
lebanon 24
05/11/2021 19:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

الطبابة العسكرية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:16 | 2021-11-05
12:41 | 2021-11-05
13:48 | 2021-11-05
13:24 | 2021-11-05
13:07 | 2021-11-05
12:56 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website