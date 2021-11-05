إلى المواطنين.. إليكم هذا الخبر عن الإنترنت في لبنان

لاحظَ المواطنون حول المناطق اللبنانية بطء خدمة الانترنت خلال الساعات الماضية، إذ تبين أيضاً أنه حصلت انقطاعات لبعض الوقت.



وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ مواطنون عن انقطاع مُتكرر لإرسال الاتصالات الخليوية في مناطق مثل ساحل الشوف وصيدا. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ مواطنون عن انقطاع مُتكرر لإرسال الاتصالات الخليوية في مناطق مثل ساحل الشوف وصيدا.



إلى ذلك، قالت مصادر في هيئة "أوجيرو" لـ"لبنان24" إنّه "ما من عطلٍ طرأ على شبكات الشركة الخاصة بالانترنت"، موضحة أنّ "الشركة ستعلن عن أي عطلٍ طارئ من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي".

