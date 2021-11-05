بيان من مصرف لبنان بشأن منصة "صيرفة".. كم بلغ حجم التداول عليها؟

أعلن مصرف لبنان في بيان أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم 4 ملايين ومائة ألف دولار أميركي بمعدل 17600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وأشار البيان إلى أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".