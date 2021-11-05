من المصارف.. إجراءات جديدة تطالُ الصرّافات الآلية

يعمد الكثير من المصارف في الآونة الأخيرة إلى إغلاق بوابات حديدية على الصرّافات الآلية في الكثير من المناطق.

ولوحظ أن هذا الإجراء يحصل في فروعٍ رئيسيّة تقعُ الصرافات الآلية فيها ضمن مدخل المصرف، في حين أن إغلاق تلك الصرافات يتمّ اعتباراً من ساعات بعد الظهر.

ويضطرّ المواطنون إلى اللجوء إلى صرافات آلية في مناطق بعيدة عن نطاق سكنهم من أجل سحب رواتبهم أو الحصول على مبالغ مالية من المصرف عبر الصرافات الآلية.

ويثيرُ هذا الأمر امتعاض الكثيرين، إذ أنّ مصاريف البنزين باتت مرتفعة للانتقال إلى فروع أخرى تتوفر فيها صرافات آلية، علماً أن إجراءات المصارف الأخيرة قد تكون لدواعٍ أمنيّة وبناء لمخاوف من عمليات سرقة.