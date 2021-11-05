لبنان

خليل عرضَ مع طراف موضوع المفاوضات مع صندوق النقد

Lebanon 24
05-11-2021 | 13:07
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل سفير ألمانيا اندرياس كيندل، على رأس وفد من السفارة وبرفقة مدير قسم شؤون إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية فيليب آكرمن. وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان وآليات التعاون المشترك بين البلدين.
 
وتابع الخليل مع أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا وداد حلواني وأديب نعمة أبرز مطالب الهيئة، وأهمها الحصول على المساهمات المالية المخصصة لها بحسب القانون وتمرير موازنة الهيئة ضمن موازنة 2022.
 
كذلك، التقى الخليل سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف وبحث معه في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحضير الموازنة العامة لعام 2022.
 
وتمنى طراف أنّ تشكل هذه المفاوضات أرضية صلبة بما يخدم مصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني.
 
 
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