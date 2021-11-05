السيد: على مين عم تضحكوا؟!

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر:

"وكيلة الامم المتحدة حول اللاجئين السوريين زارت بلدية زحلة اليوم وأعربت عن:"التقدير الكبير لمشاركة زحلة في تحمل عبء اللاجئين وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"!قالت: التقدير الكبير!هيدا الوسام أين يصرفه اللبناني الذي أصبح أكثر فقراً من اللاجىء!!على مين عم تضحكوا؟!"