السيد: على مين عم تضحكوا؟!

وكيلة الامم المتحدة حول اللاجئين السوريين زارت بلدية زحلة اليوم وأعربت عن:
"التقدير الكبير لمشاركة زحلة في تحمل عبء اللاجئين وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"!
قالت: التقدير الكبير!
هيدا الوسام أين يصرفه اللبناني الذي أصبح أكثر فقراً من اللاجىء!!
على مين عم تضحكوا؟!
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) November 5, 2021
وكيلة الامم المتحدة حول اللاجئين السوريين زارت بلدية زحلة اليوم وأعربت عن:
"التقدير الكبير لمشاركة زحلة في تحمل عبء اللاجئين وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"!
قالت: التقدير الكبير!