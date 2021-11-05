آخر معطيات ملف بطاقات التشريج.. شكل جديدٌ لها بات الأكثر رواجاً

شهدت الساعات القليلة الماضية تهافتاً كثيفاً للمواطنين إلى محلات بيع بطاقات التشريج وذلك للتزوّد بكميات منها تحسباً لأي ارتفاعٍ في سعرها.

ووسط حديث وزارة الاتصالات عن عدمِ رفعِ سعر البطاقات، قال عاملون في القطاع إنّ "البضاعة متوفرة بشكل عادي، وشركات الاتصالات تزود السوق بالبطاقات المطلوبة بشكل متواصل".

ومع هذا، فقد أشارت المصادر إلى أن "البطاقات الملونة المعروفة باتت قليلة في السوق، في حين أن البطاقات المؤلفة من أوراق عادية هي التي باتت رائجة في المحلات المخصصة لبيعها، ويجري تقديمها عبر الوكلاء المتعمدين".